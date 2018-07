Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will im Koalitionsstreit um ein neues Einwanderungsgesetz nicht Position beziehen. "Meine Meinungsbildung dazu ist noch nicht abgeschlossen", sagte sie am Dienstag in Berlin. Sie wolle nun zunächst "gucken, ob man weiter daran arbeiten muss, weiter verbessern muss". In bestimmten Berufsgruppen gebe es in Deutschland schon "sehr gute Zuwanderungsbedingungen", sagte die Kanzlerin auf einer Pressekonferenz mit dem singapurischen Ministerpräsidenten Lee Hsien Loong.

