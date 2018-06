Stockholm (AFP) Der UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres hat sich für die Einführung einer Quotenregelung ausgesprochen, um eine bessere Verteilung der Flüchtlinge in Europa sicherzustellen. Die Vereinten Nationen seien bereit, "politische Initiativen" zur Einführung von Quoten zu unterstützen, sagte Guterres am Dienstag vor Journalisten in Stockholm. Der frühere portugiesische Ministerpräsident verwies darauf, dass zwar die meisten Flüchtlinge über Italien und Griechenland in die EU kämen, doch fast die Hälfte aller Asylanträge vergangenes Jahr in Deutschland und Schweden gestellt wurden.

