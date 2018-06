Calgary (SID) - Ohne den verletzten deutschen Eishockey-Nationalspieler David Wolf haben die Calgary Flames in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Sieg gefeiert. Gegen die Winnipeg Jets setzten sich die Flames mit 5:2 durch und sind nach dem zweiten Sieg in Serie Siebter in der Western Conference.

Bei seinem NHL-Debüt vor zwei Tagen hatte Wolf eine Fleischwunde am Bein davongetragen. Der 25 Jahre alte Düsseldorfer hatte zu Saisonbeginn einen Einjahresvertrag in Calgary unterschrieben, war jedoch zunächst zum Farmteam Adirondack Flames geschickt worden.