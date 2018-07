Brüssel (AFP) In der Affäre um mögliche Steuerdeals zwischen EU-Ländern und internationalen Konzernen nimmt sich die EU-Kommission jetzt Belgien vor. Die Kommission leitete eine eingehende Prüfung von Steuervorteilen für Unternehmen ein, wie sie am Dienstag in Brüssel mitteilte. Es wird nun ergebnisoffen ermittelt, ob Belgien damit das europäische Wettbewerbsrecht verletzt.

