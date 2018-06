Paris (AFP) Im vergangenen Jahr sind in Frankreich fast 13.500 Roma von der Polizei aus ihren Camps vertrieben worden. Das sei zwar ein Rückgang im Vergleich zu 2013, als bei der Räumung von Roma-Lagern fast 19.500 Menschen ihre Behausung verlassen mussten, heißt es in einem am Dienstag in Paris vorgestellten Bericht der Liga für Menschenrechte (LDH) und des Europäischen Zentrums für die Rechte der Roma (ERRC). Dennoch seien "80 Prozent der in Slums lebenden Bevölkerung" von den Räumungen betroffen gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.