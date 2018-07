Paris (AFP) Bei Razzien gegen einen mutmaßlichen Dschihadistenring in Frankreich sind am Dienstag acht Verdächtige festgenommen worden. Die Verdächtigen seien im Großraum Paris und im Großraum Lyon in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve in Paris. Sie würden verdächtigt, Islamisten für den Dschihad in Syrien rekrutiert und ihre Reise in das Bürgerkriegsland organisiert zu haben. Erst vor einer Woche waren bei einer Razzia gegen Islamisten in Südfrankreich fünf Menschen festgenommen worden, gegen die inzwischen Ermittlungsverfahren laufen.

