Paris (AFP) In einer Finanzaffäre um Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy ist ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren UMP-Parteivorsitzenden Jean-François Copé eingeleitet worden. Copé werde Untreue zur Last gelegt, verlautete am Dienstag aus Justizkreisen in Paris. Hintergrund ist eine Strafzahlung, die Sarkozy wegen der Überziehung seines Wahlkampfbudgets des Jahres 2012 hätte leisten müssen, die aber von seiner konservativen Partei UMP beglichen wurde.

