Paris (AFP) Nach zehn Jahren Einfuhrstopp sind erstmals wieder französische Äpfel in die USA geliefert worden. "Eine erste Ladung Äpfel wurde kürzlich in die USA exportiert, mehrere Lieferungen Äpfel und Birnen werden folgen", teilte das Landwirtschaftsministerium in Paris am Dienstag mit. Die US-Behörden hatten zuvor die Einfuhr des Obstes unterbunden und zur Begründung Sorge um einen Befall mit Miniermotten angeführt. Diese fressen sich durch die Blätter und schwächen so die Obstbäume.

