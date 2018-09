Köln (SID) - 32-Millionen-Euro-Einkauf André Schürrle vom VfL Wolfsburg rangiert in der "ewigen" Rangliste der teuersten Transfers in der Fußball-Bundesliga auf dem fünften Platz. Der Weltmeister war am letzten Tag der Transferperiode vom FC Chelsea verpflichtet worden. Zudem ist Schürrle der teuerste Winter-Transfer der Bundesliga-Geschichte.

Das Gesamt-Ranking wird immer noch vom spanischen Nationalspieler Javi Martinez (Bayern München) angeführt, der bei seinem Wechsel von Athletic Bilbao an die Isar im Jahr 2012 40 Millionen Euro gekostet hatte. Dahinter folgt Mario Götze (Bayern München/37 Millionen). - Die Liste der teuersten Transfers in der Geschichte der Bundesliga (in Millionen Euro - Anm.: Ablösesummen sind zum Teil geschätzt bzw. könnten sich durch Zusatzvereinbarungen nachträglich erhöhen).

Die teuersten Transfers der Bundesliga (in Millionen Euro):

1. Javi Martínez 2012 Athletic Bilbao Bayern München 40,0

2. Mario Götze 2013 Bor. Dortmund zu Bayern München 37,0

3. Mario Gomez 2009 VfB Stuttgart zu Bayern München 35,0

4. Edin Dzeko 2011 VfL Wolfsburg zu Manchester City 34,0

5. André Schürrle 2015 FC Chelsea zum VfL Wolfsburg 32,0

6. Henrich Mchitarjan 2013 Schachtjor Donezk zu Bor. Dortmund 27,5

7. Mehdi Benatia 2014 AS Rom zu Bayern München 26,0

8. Franck Ribéry 2007 Olympique Marseille zu Bayern München 25,0

8. Owen Hargreaves 2007 Bayern München zu Manchester United 25,0

8. Marcio Amoroso 2001 AC Parma zu Borussia Dortmund 25,0

8. Thiago 2013 FC Barcelona zu Bayern München 25,0

12. Diego 2009 Werder Bremen zu Juventus Turin 24,5

13. Arjen Robben 2009 Real Madrid zu Bayern München 24,0

14. Kevin de Bruyne 2014 FC Chelsea zum VfL Wolfsburg 22,0

Die teuersten Transfers innerhalb der Bundesliga (in Millionen Euro):

1. Mario Götze 2013 Bor. Dortmund zu Bayern München 37,0

2. Mario Gomez 2009 VfB Stuttgart zu Bayern München 35,0

3. Manuel Neuer 2011 Schalke 04 zu Bayern München 22,0

4. Luiz Gustavo 2011 1899 Hoffenheim zu Bayern München 17,0

4. Marco Reus 2012 Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund 17,0

6. Luiz Gustavo 2013 Bayern München zum VfL Wolfsburg 17,5

7. Miroslav Klose 2007 Werder Bremen zu Bayern München 15,0

8. Hakan Calhanoglu 2014 Hamburger SV zu Bayer Leverkusen 14,5

9. Marcell Jansen 2007 Borussia Mönchengladbach zu Bayern München 14,0

10. Lucio 2004 Bayer Leverkusen zu Bayern München 12,0

11. Lukas Podolski 2006 1. FC Köln zu Bayern München 10,0

11. Lukas Podolski 2009 Bayern München zum 1. FC Köln 10,0

11. Matthias Ginter 2014 SC Freiburg zu Borussia Dortmund 10,0

14. Adrian Ramos 2014 Hertha BSC zu Borussia Dortmund 9,7