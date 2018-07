London (SID) - Englands Rekordtorschützin Kelly Smith hat ihre Karriere in der Frauenfußball-Nationalmannschaft beendet. Die 36-Jährige erzielte seit 1995 in 117 Spielen 46 Treffer, 2007 stand die Stürmerin im All-Star-Team der Weltmeisterschaft in China. Smith wird weiter beim englischen Rekordmeister LFC Arsenal spielen und parallel an einem Trainerschein arbeiten.