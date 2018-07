Wolfsburg (dpa) - Mit einer Laufeinheit im Schneeregen hat am Dienstag das Engagement von Fußball-Weltmeister André Schürrle beim VfL Wolfsburg begonnen.

Rund 16 Stunden nach der Einigung zwischen dem Bundesligisten und dem FC Chelsea absolvierte der 24 Jahre alte Flügelstürmer seine erstes Training in Wolfsburg. Schürrle zeigte den wartenden Fotografen einen nach oben gestreckten Daumen, ehe er mit Fitness-Coach Oliver Mutschler seine Runden abseits der in Wolfsburg verbliebenen Spieler drehte.

Für das Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg am Dienstagabend in Frankfurt kam die Einigung in dem sich lange hinziehenden Transfer zu spät. Seine neuen Mannschaftskameraden waren bereits am Montagabend nach Frankfurt gereist, als Schürrle am frühen Abend in Wolfsburg ankam.

Offen blieb zunächst, ob Schürrle noch nach Frankfurt nachreist, um die Partie des VfL in Frankfurt im Stadion zu verfolgen. Der Nationalspieler soll am Mittwoch offiziell vorgestellt werden. Schürrle war für geschätzte 32 Millionen Euro aus der Premiere League zum Bundesliga-Zweiten gewechselt. Er ist der bisher teuerste Transfer der Wolfsburger. Vor einem Jahr hatte der VfL den Belgier Kevin De Bruyne für geschätzte 22 Millionen Euro von Chelsea geholt.