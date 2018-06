Bremen (SID) - Mit reichlich Selbstvertrauen will Werder Bremen im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga bei 1899 Hoffenheim seinen Aufwärtstrend bestätigen. "Wir wollen uns nicht nur verstecken und reagieren, sondern auf uns schauen und den Gegner ärgern", kündigte Skripnik vor der Partie am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) an. Bislang sind die Bremer Letzter der Auswärtstabelle mit nur fünf Punkten und minus 16 Toren (13:29).

Für den gelbgesperrten Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic steht Kapitän Clemens Fritz vor der Rückkehr in die Startelf. Leichte Fragezeichen stehen noch hinter Philipp Bargfrede, der über Knieprobleme klagt, und Janek Sternberg (muskuläre Beschwerden).