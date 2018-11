Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Februar 2015:

6. Kalenderwoche

34. Tag des Jahres

Noch 331 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Ansgar, Hannah, Simeon

HISTORISCHE DATEN

2014 - Die Volkswirtin Janet Yellen tritt ihr Amt als Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an. Sie ist die erste Frau auf dem Posten in der Geschichte der Zentralbank.

2010 - Die lebensgroße Bronzeplastik "L'Homme quimarcheI" (Schreitender Mann) des Schweizer Bildhauers Alberto Giacometti wird für über 65 Millionen Pfund (rund 74 Millionen Euro) in London versteigert.

2005 - Bei einem Schneesturm zerschellt eine Boeing 737 der afghanischen Gesellschaft Kam Air östlich von Kabul in bergigem Gelände. Keiner der 104 Insassen überlebt.

2000 - Der frühere Bundestags-Vizepräsident Burkhard Hirsch wird zum Sonderermittler im Fall der im Kanzleramt verschwunden Leuna-Akten ernannt.

1966 - Die sowjetische Sonde "Luna 9" landet als erstes von Menschen gebautes Objekt unbeschädigt und voll funktionsfähig auf dem Mond.

1959 - Ein Flugzeug mit den Rock 'n' Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper an Bord stürzt kurz nach dem Start in einem Schneesturm im US-Bundesstaat Iowa ab. Alle Insassen kommen ums Leben.

1950 - Die "Neue Deutsche Wochenschau" wird erstmals in den Vorprogrammen der bundesdeutschen Kinos gezeigt.

1930 - In Hongkong wird die Kommunistische Partei Vietnams gegründet.

1830 - Im Londoner Protokoll wird Griechenland als unabhängig anerkannt und eine Erbmonarchie eingeführt.

AUCH DAS NOCH

1993 - dpa meldet: Einen zweihundert Jahre alten Käse aus Tibet hat ein Brite beim Auktionshaus Sotheby's in London für 1000 Pfund (ca 1200 Euro) ersteigert.

GEBURTSTAGE

1971 - Sarah Kane, britische Dramatikerin ("Zerbombt"), gest. 1999

1960 - Joachim Löw (55), deutscher Fußballtrainer

1950 - Morgan Fairchild (65), amerikanische Schauspielerin ("Falcon Crest")

1905 - Hermann Henselmann, deutscher Architekt, "Chefarchitekt von Ost-Berlin" (1953-1958), gest. 1995

1870 - Annette Kolb, deutsche Schriftstellerin ("Das Exemplar"), gest. 1967

TODESTAGE

2011 - Maria Schneider, französische Schauspielerin ("Der letzte Tango in Paris"), geb. 1952

1468 - Johannes Gutenberg, deutscher Buchdrucker, Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, geb. zwischen 1397-1400