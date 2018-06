London (AFP) Der britische Energiekonzern BP streicht wegen des drastischen Ölpreisverfalls seine für dieses Jahr geplanten Investitionen zusammen. Statt der angepeilten 24 bis 26 Milliarden Dollar sollten 2015 rund 20 Milliarden Dollar (17,6 Milliarden Euro) investiert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. "Wir sind jetzt in eine neue und herausfordernde Phase niedriger Ölpreise eingetreten", erklärte Konzernchef Bob Dudley. Das Unternehmen müsse sich auf die "neue Wirklichkeit niedrigerer Preise" einstellen.

