Paris (AFP) Die UN-Kulturorganisation hat sich "äußerst besorgt" über Berichte geäußert, wonach die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak tausende Bücher aus Museen, Bibliotheken und Universitäten verbrannt haben soll. Sollten diese Bücherverbrennungen in der nordirakischen Großstadt Mossul bestätigt werden, wäre dies "eine weitere Etappe in der kulturellen Säuberung der Regionen unter Kontrolle bewaffneter Extremistengruppen im Irak" und eine der "größten absichtlichen Zerstörungen" von Büchern in der Menschheitsgeschichte, erklärte die Unesco-Generaldirektorin Irina Bokova am Dienstag.

