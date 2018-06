Bagdad (AFP) Die Dschihadistin Sadschida al-Rischawi ist durch die Versuche der Miliz Islamischer Staat (IS), sie in einem Gefangenenaustausch freizupressen, ins internationale Rampenlicht gerückt. Die 44-jährige Irakerin, die seit neun Jahren in einer jordanischen Todeszelle sitzt, ist für den IS eine ausgesprochen wichtige Symbolfigur. "Ihre Freilassung wäre für die Dschihadisten ein moralischer Sieg, der ihre Stellung in den irakischen Stammesgebieten festigen würde, wo die Wurzeln des IS liegen", erklärt Mohammed Abu Remann vom Zentrum für Strategische Studien an der Universität Amman.

