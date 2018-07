Amman (AFP) Nach der Hinrichtung des jordanischen Piloten Maas al-Kassasbeh durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) will Jordanien nach Angaben aus Sicherheitskreisen die inhaftierte irakische Dschihadistin Sadschida al-Rischawi töten. Al-Rischawi werde am Mittwoch hingerichtet, sagte ein Sicherheitsvertreter am Dienstagabend. Der IS hatte in Verhandlungen mit Amman zunächst einen Austausch al-Kassasbehs gegen al-Rischawi angeboten, allerdings war der Pilot laut jordanischem Staatsfernsehen zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

