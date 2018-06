Ottawa (AFP) In Kanada ist ein Mann unter dem Verdacht festgenommen worden, für die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak und Syrien Kämpfer rekrutiert zu haben. Die Polizei teilte am Dienstag mit, sie habe zudem Haftbefehle gegen zwei weitere Männer aus der Hauptstadt Ottawa ausgestellt, die verdächtigt werden, sich der IS-Miliz angeschlossen zu haben. Ein Polizeivertreter sagte, sie hätten ein Netzwerk "destabilisiert", das für den Islamischen Staat Kämpfer rekrutierte, um im Irak und Syrien "Terrorangriffe" zu begehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.