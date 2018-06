Moskau (AFP) Unbekannte haben in der sudanesischen Konfliktregion Darfur zwei russische Piloten entführt. Wie die russische Botschaft in dem nordostafrikanischen Land am Dienstag mitteilte, wurden die Männer bereits am vergangenen Donnerstag verschleppt. Es würden "alle notwendigen Maßnahmen" zu ihrer Befreiung ergriffen. Zum Tätigkeitsfeld der Piloten im Sudan machte die Botschaft keine Angaben.

