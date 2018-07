Madrid (AFP) In einem seltenen Akt der Einheit haben sich Regierung und Opposition in Spanien auf ein Maßnahmenpaket im Kampf gegen Extremismus geeinigt. Der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy und der Anführer der oppositionellen Sozialisten, Pedro Sánchez, unterzeichneten am Montag ein Regelwerk, das härtere Strafen für Terrorismusdelikte vorsieht und Justiz und Polizei mit mehr Befugnissen bei der Verfolgung von Extremisten ausstattet. Der Pakt muss nun ins spanische Parlament eingebracht werden.

