Düsseldorf (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll legt wegen akuter Probleme am rechten Hüftbeuger eine dreiwöchige Wettkampfpause ein. Dies gab der 33-Jährige am Dienstag bekannt. Vielmehr möchte er sich im Hinblick auf die German Open in Bremen (19. bis 22. März) und die im April im chinesischen Suzhou stattfindenden Einzel-Weltmeisterschaften gezielt vorbereiten.

"Die sportlich komfortable Tabellen-Situation bei meinem Verein Borussia Düsseldorf gibt mir diese Chance. Ich habe schon lange gesagt, dass ich immer stärker abwägen muss, wo und was ich spiele. Meinem Körper wird eine Wettkampfpause gut tun", sagte Boll, der sich seit mittlerweile 13 Jahren in den Top Ten der Weltrangliste behauptet.

Der deutsche Rekordmeister wird am Mittwoch auch nicht nach Baku fliegen, um am Europe Top-16 Cup teilzunehmen.