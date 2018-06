Köln (SID) - DTB-Präsident Ulrich Klaus hat die Trennung von Davis-Cup-Teamchef Carsten Arriens am Dienstagmorgen bestätigt. "Wir werden den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen auflösen", sagte Klaus dem SID auf Anfrage: "Mehr kann und möchte ich dazu nicht sagen." Der 45-jährige Arriens hatte das Amt im November 2012 von Patrik Kühnen übernommen und besitzt einen Vertrag bis Ende 2015.

Zu einem möglichen Nachfolger als Bundestrainer und Teamchef der Davis-Cup-Mannschaft äußerte sich Klaus ebenfalls noch nicht. Das Präsidium des Deutschen Tennis Bundes werde darüber erst in der kommenden Woche beraten, um in dieser Woche dem Fed-Cup-Team vor dem Auftakt gegen Australien in Stuttgart die gebührende Aufmerksamkeit zu erweisen. Deutschland trifft in der ersten Runde des Davis-Cup-Wettbewerbs vom 6. bis 8. März in Frankfurt/Main auf Frankreich.