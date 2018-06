Istanbul (AFP) Der islamische Prediger Fethullah Gülen hat der türkischen Regierungspartei AKP vorgeworfen, die Türkei "in den Totalitarismus" zu führen. "Die AKP-Führer stellen inzwischen jede demokratische Kritik an ihnen als Angriff auf den Staat dar", schrieb Gülen in einem am Dienstag veröffentlichten Meinungsbeitrag in der "New York Times" mit dem Titel "Die Erosion der Demokratie in der Türkei". "Indem sie jede kritische Stimme als Feind betrachten - oder schlimmer als Verräter - führen sie das Land in den Totalitarismus."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.