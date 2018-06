Berlin (AFP) Die Bundesregierung will mit einer Strafrechtsverschärfung die Ausreise von Dschihadisten in Kriegsgebiete eindämmen. Mit der Neuregelung soll belangt werden können, wer "zum Zwecke der Begehung einer schweren staatsgefährdenden Straftat" ins Ausland reist, wie es in dem am Dienstag AFP vorliegenden Gesetzentwurf heißt. Er soll am Mittwoch vom Kabinett gebilligt werden. Von der Neuregelung sollen sowohl schwere Gewalttaten als auch die Ausbildung dafür erfasst werden.

