Den Haag (AFP) Beim Internationalen Gerichtshof hat am Dienstag die Urteilsverlesung im Prozess um den von Kroatien erhobenen Vorwurf des Völkermords durch Serbien begonnen. Das oberste UN-Tribunal im niederländischen Den Haag soll darüber entscheiden, ob sich Serbien im Krieg mit der abtrünnigen jugoslawischen Teilrepublik Kroatien in den Jahren 1991 und 1995 des Völkermords schuldig machte. Während des Konflikts, in dem etwa 20.000 Menschen starben, wurden zahlreiche Kroaten im Zuge von "ethnischen Säuberungen" getötet oder vertrieben.

