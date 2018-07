San Francisco (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple will in Arizona ein Datenzentrum eröffnen und in den kommenden Jahren zwei Milliarden Dollar (1,76 Milliarden Euro) in den Bau der Anlage investieren. Der Konzern sprach am Montag von einem "Kommandozentrum für unsere globalen Netzwerke", das in dem südwestlichen US-Bundesstaat entstehen werde. Das Projekt ist eine der umfangreichsten Investitionen in der Konzerngeschichte. Apple will auf diese Weise mehrere hundert Jobs schaffen, zum Teil durch die Bauarbeiten.

