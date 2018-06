New York (AFP) Google entwickelt einem Bericht zufolge seinen eigenen Service zur Vermittlung von Mitfahrten. Der US-Suchmaschinenriese könnte damit dem umstrittenen Fahrdienstanbieter Uber Konkurrenz machen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag (Ortszeit) in New York. Google ist einer der größten Investoren von Uber und hat mit David Drummond einen Vertreter im Aufsichtsrat des Unternehmens.

