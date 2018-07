New York (AFP) Nach der Ermordung eines jordanischen Kampfpiloten durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) empfängt US-Präsident Barack Obama den jordanischen König Abdullah II. in Washington. Die Begegnung finde am Dienstag um 18 Uhr (Ortszeit, Mitternacht MEZ) statt, teilte das Weiße Haus mit. Auch US-Vizepräsident Joe Biden werde an dem kurzfristig anberaumten Treffen teilnehmen. Abdullah II. hält sich derzeit in der US-Hauptstadt auf. Die US.Regierung sagte ihm Militärhilfen von drei Milliarden Dollar (2,59 Milliarden Euro) in den nächsten drei Jahren zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.