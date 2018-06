Washington (AFP) Nach der Abkehr vom strikten Sparkurs bekommt Griechenland Besuch aus dem US-Finanzministerium. Die Regierung in Washington teilte am Dienstag mit, ein Expertenteam des Ministeriums solle "in den kommenden Wochen" nach Athen reisen. Die US-Beamten würden sich ein Bild von der Lage in dem hochverschuldeten Eurostaat machen. Einzelheiten zu der mehrtägigen Mission, die der Abteilungsleiter für Europa im US-Finanzministerium anführen soll, wurden nicht genannt.

