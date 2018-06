Rom (AFP) Papst Franziskus hat den ermordeten Erzbischof von San Salvador, Oscar Romero, zum Märtyrer erklärt. Franziskus billigte am Dienstag ein entsprechendes Dekret. Romero war 1980 während einer von ihm gefeierten Messe erschossen worden. Er war ein Kämpfer für die Armen und Gegner des Militärs in El Salvador. Am Tag vor seiner Ermordung hatte er die einfachen Soldaten zu Ungehorsam aufgerufen, um die Beteiligung an möglichen Menschenrechtsverbrechen zu vermeiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.