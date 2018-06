Beaver Creek (SID) - Kombinations-Olympiasieger Sandro Viletta aus der Schweiz hat seinen Start bei der alpinen Ski-WM in Vail/Beaver Creek noch vor dem ersten Rennen abgesagt. Der 29-Jährige reist wegen anhaltender Rückenprobleme in die Schweiz zurück.

"Leider ist die WM für mich schon vorbei, bevor sie begonnen hat. In den letzten zwei Tagen haben sich die Rückenschmerzen stark verschlechtert, und ich werde schon heute die Heimreise antreten", teilte Viletta via Facebook mit. Nächstes großes Ziel sei nun die WM in St. Moritz 2017, "dann aber mit mir".

Viletta hatte in Sotschi im vergangenen Jahr die Goldmedaille in der Super-Kombination gewonnen. Zudem verbuchte der Schweizer einen Weltcup-Sieg im Super-G im Dezember 2011 in Beaver Creek.