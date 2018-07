Sydney (AFP) In Australien proben Abgeordnete der Regierungskoalition den Aufstand gegen den konservativen Premierminister Tony Abbott. Mehrere liberale Parlamentarier sprachen sich am späten Dienstag offen für den Rücktritt des Regierungschefs aus. Abbott hatte sich zuletzt durch die Erhebung des britischen Prinzen Philip in den Ritterstand - ausgerechnet am 26. Januar, dem australischen Nationalfeiertag - den Ärger der Opposition zugezogen.

