Brisbane (AFP) Der australische Journalist Peter Greste, der in Ägypten mehr als 400 Tage inhaftiert war, ist zurück in seiner Heimat. Der Journalist des katarischen Nachrichtensenders Al-Dschasira traf am Mittwoch am Flughafen von Brisbane ein, wie ein AFP-Reporter berichtete. "Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ekstatisch ich bin, hier zu sein", sagte der 49-Jährige. Er habe sich jeden Tag seiner Haftzeit diesen Moment vorgestellt. Greste rief zugleich zur Freilassung seiner weiterhin inhaftierten Kollegen Mohammed Fahmi und Baher Mohammed auf.

