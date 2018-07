Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat seine Teilnahme an der Heim-EM im September 2015 in Frage gestellt und sie vom Saisonverlauf seiner Dallas Mavericks abhängig gemacht. "Ich werde im Sommer 37. Wenn wir bis Mai, Juni spielen, wird es eng mit der Nationalmannschaft", sagte der Forward der Dallas Mavericks bei Sport1.

In der nordamerikanischen Profiliga NBA steuern die Mavericks als Sechster im Westen auf die Play-offs zu, die am 18. April beginnen. "Jetzt muss ich mich erst einmal durch die Saison ackern", sagte Nowitzki, der sich die EM-Teilnahme bislang offengehalten hatte. Eine Vorrunde des Turniers wird in Berlin ausgetragen.

Das Treffen mit Bundestrainer Chris Fleming in Dallas beschrieb Nowitzki als "interessant", Fleming habe "dargelegt, wie der Sommer aussehen könnte", sagte Nowitzki: "Es war sehr informativ und gut, sich auszutauschen", ergänzte der NBA-Champion von 2011.