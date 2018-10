Washington (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden wird am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem Dreiertreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko zusammenkommen. Bei dem Gespräch am Samstag werde es um den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie die westliche Unterstützung für Kiew gehen, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen in Washington. Am Montag ist ein Treffen von Merkel mit US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.