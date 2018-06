Köln (AFP) Angesichts der fortdauernden Gewalt in der Ostukraine hat sich der sicherheitspolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Michael Gahler (CDU), für die Lieferung defensiver Waffen an das Land ausgesprochen. Die Ukraine habe "das Recht, sich angemessen zu verteidigen", sagte Gahler am Mittwoch im Deutschlandfunk. Dazu gehöre "auch die Möglichkeit, sich Waffen zu besorgen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.