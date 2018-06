Hamburg (AFP) Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat an Bord der Internationalen Raumstation ISS schätzen gelernt, wie entspannend das Zubettgehen auf der Erde ist. Was im Weltraum fehle, sei "nicht das Oben und Unten, sondern das Sich-Hingeben an die Schwere", sagte der 38-jährige Geophysiker dem "Zeit-Magazin" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Man kann sich nicht einfach ins Bett werfen und loslassen."

