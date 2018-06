Berlin (AFP) Die Linken-Fraktion hat erneute Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien scharf kritisiert. "Angela Merkel bleibt sich treu: Menschenrechte zählen für diese Bundesregierung weniger als Rüstungsexporte", kritisierte der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Jan van Aken, am Mittwoch in einer Erklärung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) seien weiterhin "treue Rüstungslieferanten des saudischen Hofes".

