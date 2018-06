Berlin (AFP) Maltas Regierungschef Joseph Muscat hat sich bei einem Besuch in Berlin für "Disziplin" in der Eurozone ausgesprochen, aber auch "Flexibilität" bei der Auslegung der Regeln angemahnt. "Wir wollen, dass die Eurozone für Disziplin steht. Nicht für Rigidität, aber für Disziplin", sagte Muscat am Mittwoch nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Malta sei "gegen eine laxe Attitüde, aber für Flexibilität". "Wir sollten erfolgreiche Wirtschaften nicht zu sehr mit einem exzessiven Ausmaß an Regeln belasten", mahnte Muscat aber auch.

