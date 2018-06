Berlin (AFP) Der Spitzenverband der Pflegekassen hat sich gegen die Abschaffung des Pflege-TÜVs ausgesprochen, fordert aber eine Verschärfung des Systems. "Die schwache Aussagekraft der Pflegenoten ist keine neue Erkenntnis", sagte die Sprecherin des GKV-Spitzenverbandes, Ann Marini, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Aber nicht die Noten an sich seien das Problem, sondern die gesetzliche Vorgabe, dass die Pflegeanbieter über Bewertungssystematik und Veröffentlichung der Prüfergebnisse mit entscheiden dürften. "Das ist so, als wenn Schüler in der Schule über ihre Benotung mit entscheiden dürfen."

