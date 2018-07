Berlin (AFP) Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Verkehrs-Staatssekretärin Katherina Reiche (CDU) zu seiner neuen Hauptgeschäftsführerin gewählt. Reiche bringe "auf verschiedenen politischen Ebenen viel Erfahrung mit", erklärte VKU-Präsident Ivo Gönner am Mittwoch in Berlin. Nach dem Willen der Bundesregierung soll für einen Wechsel in die Wirtschaft künftig eine Zwangspause von mindestens einem Jahr gelten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf billigte das Kabinett am Mittwoch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.