Berlin (AFP) Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Verkehrs-Staatssekretärin Katherina Reiche (CDU) zu seiner neuen Hauptgeschäftsführerin gewählt. Reiche bringe "auf verschiedenen politischen viel Erfahrung mit", erklärte VKU-Präsident Ivo Gönner am Mittwoch in Berlin. Der Verband habe bundesweit und intensiv nach jemandem gesucht, der sich bei den Themen Energiewirtschaft, Wasser und Abwasser, Abfallwirtschaft und Telekommunikation auskenne. Dies treffe auf Reiche zu. Reiche soll ihr neues Amt am 1. September antreten. Sie tritt die Nachfolge von Hans-Joachim Reck an. Der Wechsel der CDU-Politikerin in die Wirtschaft war in den vergangenen Tagen massiv kritisiert worden.

