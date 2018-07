Goma (AFP) Mindestens 23 Menschen sind bei einem Rebellenangriff im Osten der Demokratischen Republik Kongo getötet worden. "Die Opfer wurden mit Macheten erschlagen", sagte ein Polizeibeamter in der Provinzhauptstadt Goma. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch in einem Außenbezirk der Stadt Beni im Norden der Provinz Nord-Kivu. Seit Oktober wurden in der Gegend bei einer Reihe von Massakern mehr als 260 Menschen getötet. Die Behörden machen die Mitte der 90er Jahre im Nachbarland Uganda gegründete Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte (ADF) verantwortlich.

