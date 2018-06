Brüssel (AFP) Die EU hat die Konfliktparteien in der Ostukraine zu einer sofortigen Waffenruhe aufgerufen, um die Flucht von Zivilisten aus Kampfgebieten zu ermöglichen. "Die Spirale sich immer weiter verstärkender Gewalt in der östlichen Ukraine muss enden", erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch in Brüssel. Sie schloss sich einem Aufruf der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an, umgehend "eine vorübergehende, örtliche Waffenruhe von mindestens drei Tagen" in und um die umkämpfte Stadt Debalzewe auszurufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.