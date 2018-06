Brüssel (AFP) Der neue griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ist am Mittwoch erstmals mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammengekommen. Beide trafen sich am Vormittag am Sitz der EU-Kommission in Brüssel. Thema des Gesprächs ist die Forderung der linksgeführten Regierung in Athen, Griechenlands hohe Schuldenlast sowie die Sparauflagen der internationalen Gläubiger zu reduzieren. Auf einen Schuldenschnitt besteht die Regierung inzwischen zwar nicht mehr. Sie kündigte aber in der vergangenen Woche die Zusammenarbeit mit der internationalen Gläubigertroika auf und hofft auf andere Erleichterungen, um finanziellen Spielraum zu erhalten.

