Athen (AFP) Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras will nach Angaben aus Regierungskreisen gemeinsam mit der EU einen vierjährigen Reform- und Finanzierungsplan ausarbeiten. Tsipras habe mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch über ein "Brückenabkommen" gesprochen, das Athen die Zeit geben solle, "einen radikalen Reformplan in Schlüsselbereichen wie Korruption, Steuerflucht und der Stärkung der öffentlichen Verwaltung" zu formulieren, verlautete aus Regierungskreisen in Athen. Im Gegenzug für die Reformen möchte Tsipras demnach, dass die Sparvorgaben gelockert werden.

