Los Angeles (dpa) - Von der Mittelerde auf die Polizeiwache: "Herr der Ringe"-Darsteller Elijah Wood (34) soll an der Seite von Nicolas Cage (51, "Bad Lieutenant – Cop ohne Gewissen") einen korrupten Cop spielen.

Dem "Hollywood Reporter" zufolge hat Wood die zweite Hauptrolle in dem Thriller "The Trust" angenommen. Die Story dreht sich um zwei Polizisten, die einen versteckten Safe entdecken und sich damit aus dem Staub machen wollen. Doch das hat gefährliche Folgen. Die Dreharbeiten unter der Regie von Alex Brewer sind kürzlich in der Casino-Stadt Las Vegas gestartet. Wood drehte zuletzt das Fantasy-Spektakel "The Last Witch Hunter" mit Vin Diesel als Hexenjäger ab. Der Film soll im Oktober in die deutschen Kinos kommen.