Paris (AFP) Im Streit über den Umgang mit den erstarkenden Rechtsextremen in Frankreich hat der konservative Oppositionschef Nicolas Sarkozy in seiner Partei eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Die Parteiführung stimmte am Dienstagabend dafür, im Fall von Stichwahlen weder die rechtsextreme Front National (FN) noch die Sozialisten zu wählen. Sarkozy hatte sich dafür ausgesprochen, klar "Nein zur FN" zu sagen, den Wählern seiner Partei UMP aber ansonsten Wahlfreiheit zuzugestehen.

