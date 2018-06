Paris (AFP) Mehr als acht Monaten nach dem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel hat die französische Justiz die Auslieferung eines mutmaßlichen Mittäters nach Belgien angeordnet. Ein Gericht in Paris entschied am Mittwoch, dass der 26-jährige Franzose Nacer Bendrer den Justizbehörden des Nachbarlandes überstellt wird. Der Verdächtige war am 9. Dezember östlich von Marseille festgenommen worden. Dabei wurden mehrere Waffen sichergestellt, darunter auch ein Sturmgewehr, das der Tatwaffe in Brüssel ähnelt.

