Paris (AFP) Weil er einen früheren Spitzenpolizisten vor einer anstehenden Festnahme gewarnt haben soll, ist der Pariser Kripo-Chef Bernard Petit selbst festgenommen worden. Mehrere Polizisten oder Ex-Polizisten seien wegen der mutmaßlichen Weitergabe von vertraulichen Informationen zu Justizermittlungen in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve am Mittwoch in Paris. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurden vier Verdächtige festgenommen. Sie sollen den früheren Chef der Polizei-Eliteeinheit GIGN, Christian Prouteau, vor seiner Festnahme im Oktober im Zuge einer Betrugs- und Korruptionsaffäre gewarnt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.